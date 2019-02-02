Son Dakika Haberleri: Cep Telefonlarında Taksit Süresi Uzatıldı

Cep Telefonlarında Taksit Süresi Uzatıldı

12 dakika önce

Cep Telefonlarına 12 Taksit İmkanı Nisan Sonuna Kadar Uzatıldı!

Cep Telefonlarında Taksit Süresi Uzatıldı, System.String[]
Cep Telefonlarına 12 Taksit İmkanı Nisan Sonuna Kadar Uzatıldı!


BBDK Başkanı Mehmet Ali Akben yaptığı açıklamada, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

ep telefonu taksit süresine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." dedi.

Önceki uygulamaya göre 31 Ocak 2019'da taksit imkanı sona eriyordu.

Daha Önce 6 Ay Olan Taksit İmkanı 12 Aya Çıkarılmıştı!


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarmıştı.

Cep Telefonlarında Taksit Süresi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com

mehmet ali akben, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Haluk Levent'e Teşekkür Etti Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 03:29:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cep Telefonlarında Taksit Süresi Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]