Cep Telefonlarında Taksit Süresi Uzatıldı

Cep Telefonlarına 12 Taksit İmkanı Nisan Sonuna Kadar Uzatıldı!

Cep Telefonlarına 12 Taksit İmkanı Nisan Sonuna Kadar Uzatıldı!





BBDK Başkanı Mehmet Ali Akben yaptığı açıklamada, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.



ep telefonu taksit süresine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." dedi.



Önceki uygulamaya göre 31 Ocak 2019'da taksit imkanı sona eriyordu.



Daha Önce 6 Ay Olan Taksit İmkanı 12 Aya Çıkarılmıştı!





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarmıştı.



Cep Telefonlarında Taksit Süresi

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Haluk Levent'e Teşekkür Etti

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!