Cep telefonlarını belirli aralıklarla ıslak mendille silin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cep telefonlarını belirli aralıklarla ıslak mendille silin - Son Dakika

Cep telefonlarını belirli aralıklarla ıslak mendille silin

6 saat önce

9.Bölge Eskişehir Eczacı odasına bağlı Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ecz. Ender Olcay, son zamanlarda tüm dünyada görülen yeni korona virüs hastalığı (COVID-19) ile karşı karşıya kalındığı söyleyerek "Ellerimizi düzenli aralıklarla yıkamalıyız.

Cep telefonlarını belirli aralıklarla ıslak mendille silin, System.String[]

9.Bölge Eskişehir Eczacı odasına bağlı Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ecz. Ender Olcay, son zamanlarda tüm dünyada görülen yeni korona virüs hastalığı (COVID-19) ile karşı karşıya kalındığı söyleyerek "Ellerimizi düzenli aralıklarla yıkamalıyız. En çok kullandığımız aletleri ve cep telefonlarını belirli aralıklarla ıslak mendillerle dezenfekte etmeliyiz" dedi.

Olcay, yaptığı yazlı açıklamada, "Öncelikle bu virüs ile ilgili alınması gereken önlemlerin başında kişisel hijyenimize dikkat etmek gelmektedir. Ellerimizi düzenli aralıklarla yıkamalıyız. En çok kullandığımız aletleri ve cep telefonlarını belirli zamanlarda ıslak mendillerle dezenfekte etmeliyiz. Bununla birlikte gerekmedikçe toplu alanlardan uzak durmalıyız. Hasta isek mutlaka maske ile dolaşmalıyız ve insanlara 1,5 metreden fazla yaklaşmamalıyız.Yurt dışından gelmiş olan vatandaşlarımız kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için 14 gün boyunca gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalıdırlar.Son günlerde artan maske ve dezenfektan talebi yüzünden bu ürünler maalesef birçok eczanede tükenmiştir. Maske ve dezenfektan fiyatlarındaki artışın eczane kanalıyla hiçbir ilgisi yoktur ve olamaz. Normalde sadece hastane ve poliklinik ortamında kullanılan ürünler iken oluşan yoğun talep sebebiyle şuan için yeterli üretim yapılamamaktadır. Piyasada olan ürünler tedarikçilerin fiyatlandırması nedeniyle yüksek fiyatlarla eczanelere giriş yapmaktadır. İlimizde ve ülke genelinde konu ile ilgili denetimler devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, kronik hastalığa bağlı olarak ilaç kullanım raporu olan vatandaşlarımızın, doktora gitmeden direkt eczanelere gelerek eğer alım günleri gelmiş ise ilaçlarını bir aylık dozda alabilmelerini sağlamıştır. Halk sağlığını her zaman ilk planda tutan biz eczacılar ve değerli çalışma arkadaşlarımız, bu süreçte de üzerimize düşen vazifeyi yine en iyi şekilde icra etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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