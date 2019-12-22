Cep telefonlarını kapatıp, doğa yürüyüşüne çıktılar - Son Dakika
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Cep telefonlarını kapatıp, doğa yürüyüşüne çıktılar

6 saat önce

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu tarafından bağımlılıkla mücadele etkinlikleri kapsamında, Datça ilçesinde katılımcıların cep telefonlarını kapatarak dahil olduğu doğa yürüyüşü düzenlendi.

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MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu tarafından bağımlılıkla mücadele etkinlikleri kapsamında, Datça ilçesinde katılımcıların cep telefonlarını kapatarak dahil olduğu doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede okul idarecileri, öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla, doğa yürüyüşü yapıldı. Cep telefonlarını kapatıldığı etkinliğe katılanlar, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu önünden başlayarak, Eski Datça Mahallesi, Kazım Yılmaz Bulvarı ve Hızırşah Mahallesi güzergahını takip etti. Aynı güzergahtan dönüşle sona eren 10 kilometrelik yürüyüş, 3 saat sürdü. Eski Datça Mahallesi'nin dar sokakları ve taş evlerine hayran kalan katılımcılar, Hızırşah Mahallesi'nde ise halen kültür evi olarak kullanılmakta olan 19'uncu yüzyıldan kalma tarihi Taksiarhon Kilisesi, ipek dokuma atölyesi ve Anadolu'daki beylikler döneminden kalma 700 yıllık Hızırşah Camisi'ni yakından görüp inceleme fırsatı buldu.

ROMA MÜHRÜ HEYECANLANDIRDI

Yürüyüşe katılanları bekleyen en büyük sürpriz ise 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir testi parçası oldu. Yol kenarında tesadüfen bulunan ve testi kulpu olduğu sanılan parçanın üzerindeki Roma dönemine ait harflerden oluşan yazı, katılımcıları heyecanlandırdı. Datça Belediyesi Hızırşah Kültür Evi görevlisi Arkeolog Okan Özalp, buluntu parçanın Roma Dönemi'ne ait iki bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Yazının testiyi yapan ustanın mührü olabileceğini ifade eden Özalp, Taksiarhon Kilisesi ve bölge hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİLER

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, bağımlılık derken teknoloji bağımlılığının, madde bağımlılığından ayırt edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Ayazlar, "Bu etkinliği bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenledik. Öğrenci arkadaşların çok güzel katılımı oldu. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda, bilmediğimiz Datça'ya özgü tarihi ve arkeolojik değerleri görüp, tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda doğayı fark ettik. Teknolojiden kısa süreliğine de olsa uzaklaşmış olduk" dedi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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