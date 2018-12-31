Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Öiv 65 Lira Olacak
1 saat önce
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 65 lira olarak belirlendi.
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 65 lira olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu ÖİV tutarı yarından (1 Ocak 2019) itibaren 65 lira olarak uygulanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:53 Kaynak: AA
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