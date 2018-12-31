Son Dakika Haberleri: Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde ÖİV 65 lira oldu

Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde ÖİV 65 lira oldu

1 saat önce

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi ÖİV tutarı 65 lira olarak uygulanacak.

Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde ÖİV 65 lira oldu, System.String[]
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi ÖİV tutarı 65 lira olarak uygulanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:00 

Ekonomi
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