Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde ÖİV 65 lira oldu
1 saat önce
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi ÖİV tutarı 65 lira olarak uygulanacak.
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi ÖİV tutarı 65 lira olarak uygulanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:00
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