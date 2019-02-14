Cep Telefonu Alayım Derken Dolandırıldı

Eskişehir'de bir genç, internete satılık ilanı olan telefonu almak isterken bin 150 lira dolandırıldı.

Eskişehir'de bir genç, internete satılık ilanı olan telefonu almak isterken bin 150 lira dolandırıldı.



Büyükdere mahallesinde yaşayan C.A. (19), mobil alışveriş uygulamasına cep telefonu satılık ilanı veren şahıs ile anlaşarak bin 150 lira para gönderdi. Sonradan telefonun gelmediğini ve dolandırıldığını anlayan genç, polise başvurarak şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR

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