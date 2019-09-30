Son Dakika Haberleri: Cep telefonu alıkoyan sanığa "yağma"dan hapis cezası
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Cep telefonu alıkoyan sanığa "yağma"dan hapis cezası

1 saat önce

Kayseri'de, bir kişiyi bıçakla yaralayarak cep telefonunu alıkoyan sanığa toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Cep telefonu alıkoyan sanığa

Kayseri'de, bir kişiyi bıçakla yaralayarak cep telefonunu alıkoyan sanığa toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanık Serdar Acun ve avukatı hazır bulundu. Mağdur müşteki Durmuş Yılmaz ise duruşmaya katılmadı.

Bir tanığın dinlendiği duruşmada mütalaasına sunan savcı, sanığın "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu, aldığı cep telefonunu 2 gün sonra müştekiye verdiği belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Acun'a, "yağma" suçundan 4 yıl 7 ay, "kasten yaralama" suçundan ise 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına karar verdi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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