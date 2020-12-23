Cep telefonu arkasına gizlenen 50 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Cep telefonu arkasına gizlenen 50 gram eroin ele geçirildi
23.12.2020 15:19
ŞANLIURFA'da polisin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda cep telefonu arkasına gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
ŞANLIURFA'da polisin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda cep telefonu arkasına gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. 'Torbacı' diye tanımlanan satıcılara yönelik yürütülen çalışmada polis ekipleri A.Y., isimli kişiden şüphelenerek, üst araması yaptı. Şüphelinin elindeki cep telefonunu alarak inceleyen polis, telefonun arka kısmında gizlenmiş 50 gram eroini ele geçirdi. Eroine el koyan polis, A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan polisin yaptığı denetimde 3'ü kurusıkı, 4 tabanca ele geçirildi.?
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