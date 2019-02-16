Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Bağımlıları İçin Direklere "Kafa Koruyucu Tampon"
BBC

Cep Telefonu Bağımlıları İçin Direklere "Kafa Koruyucu Tampon"

59 dakika önce

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde, yolda yürürken dahi cep telefonlarından kafasını kaldırmayanlar için sokak direklerine "kafa koruyucu" yastıklar yerleştirildi.

Cep Telefonu Bağımlıları İçin Direklere
İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde, yolda yürürken dahi cep telefonlarından kafasını kaldırmayanlar için sokak direklerine "kafa koruyucu" yastıklar yerleştirildi.

Cep telefonuna bakarak yürüyenlerin sokaklardaki elektrik ve tabela direklerine çarpma ihtimaline karşı yerleştirilen fuşya renkli "kafa koruyucu tamponlar", yerel yönetim tarafından cep telefonlarının bilinçli kullanımını teşvik amacıyla kullanılıyor.

"Akıllı telefon" teriminden yola çıkılarak "Akıllı Kal" adı verilen projeyle hem gerçekten ekran bağımlılarının olası fiziksel zararlardan korunması hem de cep telefonlarının yaratabileceği risklere dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Bolzano Özerk Yönetimi'nin "Akıllı Kal" kampanyasının tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

"Akıllı telefonlar bize her an her yerde olabileceğimiz hissini veriyor. Kendimizi hiper-bağlantılı, süper-bilgili ve her şeyden haberdar hissediyoruz. Müthiş, değil mi?

"Peki bunun hayatın üzerindeki diğer etkilerini hiç düşündün mü? Sürekli olarak cep telefonu kullanmak bağımlılık, içe kapanma ve izolasyona yol açar, sosyal zombiler yaratır."

Kampanyada sosyal zombiye dönüşmeyi ve olası risk ve kazaları önlemek için bazı tavsiyeler de veriliyor.

Tavsiyeler arasında, elektromanyetik kirlilik seviyesini azaltmak için wi-fi kullanmayı tercih etmek, zararlı emisyonları azaltmak için geceleri telefonu kapatmak, telefonu kulaklıkla kullanmak, araç kullanırken cep telefonu yalnızca hoparlör açık şekilde kullanmak ve yemek yerken ya da bir sohbet esnasında telefondan uzak durarak "gerçek dünyayla sosyalleşmek" de yer alıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:39 

Ekonomi
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