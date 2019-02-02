Cep Telefonu Bataryasının Patladığı An Kamerada
55 dakika önce
TOKAT'ın Niksar ilçesinde tamircinin değiştirmeye çalıştığı cep telefonu bataryası patladı, iş yeri sahibinin parmaklarında hafif yanık oluştu.
TOKAT'ın Niksar
ilçesinde tamircinin değiştirmeye çalıştığı cep telefonu bataryası patladı, iş yeri sahibinin parmaklarında hafif yanık oluştu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün, Niksar'ın Danişmend Gazi Bulvarı
üzerinde cep telefonu tamiri yapan Cafer Koldan'a ait iş yerinde meydana geldi. Bir müşteri, telefonunun bataryasını değiştirmek için Koldan'a getirdi. Cafer Koldan'ın çıkarmak için açtığı cep telefonu bataryası birden patlayarak alev aldı. Panik yaşayan Koldan, telefonu yere fırlattı. Patlama nedeniyle Cafer Koldan'ın parmaklarında hafif yanıklar oluştu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Tokat
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:09 Kaynak: DHA
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Haluk Levent'e Teşekkür Etti
Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı
Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu