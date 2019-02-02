Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Bataryasının Patladığı An Kamerada

Cep Telefonu Bataryasının Patladığı An Kamerada

55 dakika önce

TOKAT'ın Niksar ilçesinde tamircinin değiştirmeye çalıştığı cep telefonu bataryası patladı, iş yeri sahibinin parmaklarında hafif yanık oluştu.

Cep Telefonu Bataryasının Patladığı An Kamerada, System.String[]
TOKAT'ın Niksar ilçesinde tamircinin değiştirmeye çalıştığı cep telefonu bataryası patladı, iş yeri sahibinin parmaklarında hafif yanık oluştu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün, Niksar'ın Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde cep telefonu tamiri yapan Cafer Koldan'a ait iş yerinde meydana geldi. Bir müşteri, telefonunun bataryasını değiştirmek için Koldan'a getirdi. Cafer Koldan'ın çıkarmak için açtığı cep telefonu bataryası birden patlayarak alev aldı. Panik yaşayan Koldan, telefonu yere fırlattı. Patlama nedeniyle Cafer Koldan'ın parmaklarında hafif yanıklar oluştu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

Niksar, Tokat, Güncel
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