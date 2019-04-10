Cep Telefonu Beklediği Kutudan Su ve Çay Tohumu Çıktı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde oturan Şeyhmus Çayhan'ın, cep telefonuna gelen 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu PTT'ye teslim edildi' mesajının ardından 99 lira ödeyerek teslim aldığı kutudan, su ve bitkisel çay tohumu çıktı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde oturan Şeyhmus Çayhan'ın, cep telefonuna gelen 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu PTT'ye teslim edildi' mesajının ardından 99 lira ödeyerek teslim aldığı kutudan, su ve bitkisel çay tohumu çıktı. Çayhan, kendisinin mağdur olduğunu ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık mesajlarına karşı dikkatli olmasını istedi.



Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde oturan Bağkur emeklisi Şeyhmus Çayhan'ın cep telefonuna, 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu, Suriçi PTT'ye teslim edildi. 99 TL ödeyerek teslim alabilirsiniz' mesajı geldi. Mesajı gönderen numarayı arayan Çayhan'ın konuştuğu kişi, çekilişle kendisine cep telefonu hediye edildiğini, kargoyu alması gerektiğini, aksi takdirde icraya verileceği, 500 TL ve avukat masrafını ödemek zorunda kalacağı söylendi. Bunun üzerine Sur ilçesinde bulunan PTT şubesine giden Çayhan, 99 TL ödeyerek kargoyu teslim aldı. Paketi açtığında telefon yerine üzerine bir şişe su ve bitkisel tohum gören Çayhan, dolandırıldığını anladı. Aynı numarayı tekrar arayan Çayhan'a cevap verilmedi.



'KİMSE İNANMASIN'



Mağdur olduğunu anlatan Çayhan, insanların bu gibi olaylar karşısında dikkatli olmasını isteyerek, şunları söyledi:



"Bundan bir hafta önce bana bir mesaj geldi. 'Puanlarından dolayı telefon kazanmışsın, postaneye göndereceğiz' yazıyordu. Numarayı aradım. Dediler ki telefonu göndermişiz. 'Almazsan seni icraya veriyoruz. 500 TL ve avukat parası da sana eklenecek' dediler. Bir hafta sonra gittim, aldım. 99 TL ödedim. Aldım, getirdim, kahveye arkadaşların önünde açtım. İçinden telefon yerine su ile bitkisel çay tohumu çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Şimdi de arıyorum, telefonumu açmıyorlar. Başka vatandaşlar kandırılmasın. Dolandırıcıları görün işte, kimse inanmasın." - Diyarbakır

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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