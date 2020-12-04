Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor - Son Dakika

Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor

04.12.2020 11:03

İsrafa dikkati çekmek amacıyla cep telefonu yerine sabit telefon, bilgisayar yerine daktilo, özel otomobil yerine toplu ulaşım araçlarını kullanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyeliğinden emekli tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr.

İsrafa dikkati çekmek amacıyla cep telefonu yerine sabit telefon, bilgisayar yerine daktilo, özel otomobil yerine toplu ulaşım araçlarını kullanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyeliğinden emekli tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kara, gençlere "Böyle de yaşanabilir." mesajı veriyor.

Saat, kredi kartı gibi çağın vazgeçilmezlerini de kullanmayan Kara, kendisine sürekli yöneltilen "Ne zaman cep telefonu, araba alacaksın?" sorusunu, "Son modeli çıktığında." diyerek yanıtlıyor.

Kara, halen sabit telefon kullanıyor, öğrencileriyle mektuplaşıyor, kitap ve makalelerini elle yazıyor, her yere toplu ulaşım araçlarıyla gidiyor.

Prof. Dr. Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların genellikle cep telefonu, araç kullandığına, hızlı bir hayat yaşandığına dikkati çekti.

İsraf etmemenin önemini vurgulayan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müthiş bir israfın girdabındayız. Boğulmak üzereyiz aslında. Bilmiyorum, bu virüsün celali tecellisi biraz uyandıracak mı bizi? Yoksa 'İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.' gerçeği mi ortaya çıkacak? Bu israf girdabından kurtulmamız gerekiyor. Bunu büyüten şey nedir? Gayet açık, kapitalizm. Kapitalizmin hayat aldığı kaynak bu çünkü. Daha çok üretecek, daha çok satacak, daha çok kazanacak, daha çok büyüyecek. Daha çok üretirken tabiat, ormanlar yok olacak. Sular, hava kirlenecek. Kapitalizmin böyle bir derdi yok. Dolayısıyla havayı, suyu, denizi, karayı kirlettik. Neticede esas tehlikeli olan; insan kirlendi.

Aslında bunların hepsini kullanıyorum. Şahsi otomobilim yok ama araçlara binmeden yaşamak mümkün mü? Gayet tabii araçlara binmeden yaşamak mümkün değil. Cep telefonu taşımıyorum ama masamda telefon var. Cep telefonu almıyorum ve gençlere 'Böyle de yaşanır, yaşanmaz zannetmeyin.' demek istiyorum. Hayatım gayet normal, bir aksama olmuyor. Ben 30 yaşındayken evimde telefon yoktu. Hayatımın en güzel zamanlarıydı. Bazı alışkanlıkları biz zorunlu zannediyoruz. Hiç ilgisi yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Böyle de yaşanabilir. Hayatınızı ona göre kurarsınız ve yaşarsınız."

"Arayan dostlarım beni sabit telefonla da başka yollarla da buluyor"

Kara, cep telefonu, bilgisayar ve otomobilinin olmadığını ilk kez öğrenenlerin bunu şaşkınlıkla karşıladığını anlattı.

Halinden memnun olduğunu belirten Kara, "Hiçbir şikayetim yok. Arayan dostlarım beni sabit telefonla da başka yollarla da buluyor. 'Başkanın arabaları' beni istediğim yere götürüyor. Toplantılara ve konferanslara gidiyorum. Konferans bitince ilgili arkadaşlar 'Hocam, biz seni evinize bırakacağız.' diye ısrar ediyorlar. Ben de 'Beni başkanın arabası eve götürecek.' diyorum. 'Başkanın arabası' dediğim, belediye otobüsü." ifadesini kullandı.

İsraftan kurtulmanın çarelerinin aranması gerektiği görüşünü savunan Kara, "Buradan ne zaman, nasıl döneceğiz? Bu virajı nasıl alacağız? Bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. İşte o zaman israf ekonomisinden kurtulabiliriz." dedi.

Kara, kapitalizmi "israf ekonomisinin oksijeni" olarak gördüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Modern hayat bu değil. Her yıl yüzlerce canlının neslini tüketen hayat, modern hayat olamaz. Aslında insanlığın başını iki elin arasına alıp uzun uzun düşünmesi gerekiyor. Aksi halde bu yol, çıkış yolu değildir. Geri dönmemiz lazım. Evet, mağlup olduğumuzu, yanlış yaptığımızı kabul edip bir ricat gerekiyor. Bunu kim, nasıl, ne zaman yapacak? Bu, gerçekten zor ama eninde sonunda bu yapılacak çünkü üzerinde yaşadığımız dünya bunu kaldıramıyor artık. Dünyayı yaşanılabilir hale, ilişkileri insani noktaya taşımak gerekiyor."

Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor
Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor
Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor
Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor

Uludağ Üniversitesi, Otomobil, Emekli, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak "Parkurda.com" yerli sanayiciye fason iş buluyor! Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım         
11:06
Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi         
10:59
Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak         
10:39
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur         
10:17
Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada         
09:58
Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü         
09:45
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde         
08:33
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü         
00:09
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 11:31:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei