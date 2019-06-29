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Cep telefonu bulan vatandaştan örnek davranış

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş sokakta bulduğu cep telefonunun sahibi arıyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş sokakta bulduğu cep telefonunun sahibi arıyor.

Gaziantep islahiye İlcesinde Yusuf Akaslan (64) isimli vatandaş Beyler mahallesindeki evine akşam saatlerinde döndüğü sırada bir cep telefonu buldu. Akaslan telefon sahibi tarafında aranmayı bekledi. Kimse aramayınca sabah saatlerinde İslahiye'deki cep telefonu mağazalarını gezerek bulduğu telefonun sahibini bulmak için uzun süre iz sürdü.

İslahye Belediyesine giderek anos yapılmasını isteyen Yusuf Akaslan, burada sonuç alamayınca telefonu polislere teslim etmek için İslahiye Emniyet müdürlüğünün yolunu tutu.

Telefonu bulan Yusuf Akaslan telefonun sahibine ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Akşam eve dönerken yolda cep telefonu buldum. Eve giderken eve aldığım ekmeği dahi veresiye aldım. Ama telefonun sahibine yetişmek için belki kendi telefonunda arama yaparda bana ulaşır diye gece 01.00 kadar uyumadım. Ama arayan olmadı. Allah boğazımdan haram geçirmeyi bana nasip etmesin. Geçen yılda yolda bir cüzdan buldum. içinde 700 TL olan cüzdanı sahibine verdim. Ben hamallık yaparak geçimimi sağlıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:22 Kaynak: İHA
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