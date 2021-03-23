Cep telefonu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
23.03.2021 10:01
Gaziantep'te, bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gaziantep'te, bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçesi Şıhlar Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda gaspçının İ.C olduğunu belirleyen ekipler şahsı kısa süre sonra gözaltına aldı. İ.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika İstanbul'da vaka sayısı patladı, İl Sağlık Müdürü Memişoğlu sosyal medyadan uyardı: Aman dikkat Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor