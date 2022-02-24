CEP TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika
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CEP TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

24.02.2022 10:57

KAYSERİ'de, A.A. adlı yabancı uyruklu kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan C.S. (26), polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de, A.A. adlı yabancı uyruklu kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan C.S. (26), polis tarafından yakalandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Hacı Saki Mahallesi'nde meydana geldi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden çıkan A.A., cep telefonuyla görüştüğü sırada bir kapkaççı telefonu elinden alıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin C.S. olduğunu belirledi. C.S., çaldığı cep telefonunu satmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı cep telefonu, sahibine teslim edildi. Bu sırada kapkaççının cep telefonunu çaldıktan sonra kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

CEP TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
CEP TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
CEP TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

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İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEP TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEP TELEFONU ÇALAN KAPKAÇÇI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika
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