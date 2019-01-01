Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Çalan Kapkaççı Yakalandı

Cep Telefonu Çalan Kapkaççı Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yönetimiyle çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Cep Telefonu Çalan Kapkaççı Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yönetimiyle çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki bir AVM'nin önünde meydana geldi. Kapkaç şüphelisi, yaya olarak ilerleyen Ümmühani U.'nun (27) yanına bisikletle geldikten sonra bir anlık boşluğundan yararlanarak elindeki cep telefonunu aldı. Kapkaççı telefonu aldıktan sonra olay yerinde hızla uzaklaşırken, cep telefonu çalınan kadın durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komuntalığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç şüphelisinin Ramazan M. (25) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Ramazan M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kullandığı bisiklet de çalıntı çıktı

Ramazan M.'nin karakoldaki işlemlerinde olayda kullandığı bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan M. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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