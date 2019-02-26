Cep Telefonu Çalan Motosikletli Kapkaççılardan Biri Yakalandı, Diğeri Aranıyor

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen Vedat Alpsoy'un (24) oynadığı cep telefonu, motosikletli 2 kapkaççı tarafından çalındı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen Vedat Alpsoy'un (24) oynadığı cep telefonu, motosikletli 2 kapkaççı tarafından çalındı. İhbarla harekete geçen polis, kapkaççılardan Gökhan K.'yi (32) gözaltına alırken, diğerinin de yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, Seyhan'a bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve cep telefonuyla oynayan Vedat Alpsoy'un yanına, iddiaya göre, motosikletli 2 kişi yanaştı. Motosikletin arkasında oturan kişi, Alpsoy'un elindeki telefonu aldıktan sonra ikili hızla uzaklaştı. Şok yaşayan Alpsoy, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine geldi. Kapkaççıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 20 kilometrelik kaçış yönündeki 200 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Kapkaççılardan yeri belirlenen Gökhan K., 19 Mayıs Mahallesi'nde, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Gökhan K., sorgusunda, suçlamayı kabul etmedi. Polis ekipleri, diğer kapkaççının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



- Adana

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