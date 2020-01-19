Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te minibüse bindiği sırada bir kadının cep telefonunu çalan ve güvenlik kamerasınca kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te minibüse bindiği sırada bir kadının cep telefonunu çalan ve güvenlik kamerasınca kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nuripazarbaşı Mahallesi'nde şehiriçi yolcu taşıyan minibüse binmek üzere olan bir kadının cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Minibüsün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:45 Kaynak: AA
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