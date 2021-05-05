Cep telefonu çalınan Enes'e, telefon ve saat hediye edildi - Son Dakika

AKSARAY'da kısıtlama saatinden elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına giderken cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalınan Enes Soyak'a (16) Belediye Başkanı Evren Dinçer, cep telefonu ile saat hediye etti.

Olay, 3 Mart tarihinde Hamidiye Mahallesi 765 Sokak'ta meydana geldi. Enes Soyak, elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına gitmek isterken, yanına yaklaşan 1'i kadın 2 kişi elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Enes Soyak bağırarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bölgede görev yapan ve durumu fark eden trafik polisi, şüphelileri yakalamak için kapkaççıların peşinden koştu. Ancak şüpheliler bulunamadı. Telefonu çalındığı için panikleyen Enes Soyak, polise şüphelilerin eşkalini tarif etti. Enes Soyak bu sırada polislere "Telefonum ne zaman bulunur? Babama mahcup olurum. Bugün bulunur mu?" diye sordu.