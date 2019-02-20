Cep Telefonu da Unutuluyor Bitcoin Hatıra Parası da - Mersin

Mersin'de günde 10 bini hasta 20 binden fazla kişinin bulunduğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde unutulanlar arasında çok sayıda para, ziynet eşyası, telefon ve kimlikler ile bir bitcoin hatıra parası bulunuyor.

MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de günde 10 bini hasta 20 binden fazla kişinin bulunduğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde unutulanlar arasında çok sayıda para, ziynet eşyası, telefon ve kimlikler ile bir bitcoin hatıra parası bulunuyor.



Kentte sağlık alanında önemli hizmetlerin verildiği ve çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldığı günden itibaren yetkililere çok sayıda buluntu eşya getirildi.



Vatandaşların telaş veya dalgınlıkla unuttuğu ya da düşürdüğü cep telefonundan, ziynet eşyasına, kimlikten paraya kadar çok sayıda değerli eşya hastanenin kayıp eşya deposunda saklanıyor.



İki yıllık süre içerisinde 60 bin liraya yakın para ve ziynet eşyası sahibine teslim edilirken, toplamda 10 bin lira para ile yaklaşık 30 ziynet eşyası ile onlarca telefon ve kimlik de hala sahibini bekliyor.



Yaklaşık 1,5 yıl önce bulunan ve şimdiye kadar sahibi çıkmayan bir bitcoin hatıra parası da kayıp eşya bürosunda yer alıyor.



"Sahipleri gelir diye bekliyoruz"



Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışının ardından ikinci yılını geride bırakan hastanede bugüne kadar çok sayıda kayıp, buluntu eşyanın kendilerine getirildiğini söyledi.



Bulunan eşyayı koruduklarını anlatan Aydınlı, şöyle konuştu:



"Biz bu eşyanın sahipleri gelir diye bekliyoruz. Bugüne kadar 60 bin liranın üzerinde kayıp parayı sahiplerine ulaştırdık. Şu anda da kayıp eşya büromuzda 10 bin lira nakit ve 30'a yakın ziynet eşyası sahibini bekliyor. Takılarınızı, ziynet eşyalarınızı ya da paralarınızı bizim hastanemizde kaybettiğinizi düşünüyorsanız kayıp eşya büromuza başvurmanız ve sizin olduğunu kanıtlamanız durumunda bunları size teslim ediyoruz. 2 yıldır aynı yerde sahiplerini bekleyen kayıp eşyamız var."



Aydınlı, kayıp eşya bürosundaki en ilgi çeken eşyanın ise bitcoin hatıra parası olduğunu belirterek, "Maddi değeri olmasa da birisi için anlam ifade ediyordur diye düşündük ve onu da sakladık." dedi.



Hastane personelinin de kayıp eşyanın sahibine ulaştırılması konusunda büyük özveri gösterdiğini anlatan Aydınlı, "Sahipleri bir gün gelecek umuduyla kayıp eşya büromuzda maddi değeri olsun olmasın kişilere ait olan her şeyi saklıyoruz." diye konuştu.

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