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CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika

CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

25.01.2022 10:33

ADANA'da kar maskeli Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18), bir cep telefonu dükkanında Abdülkadir el-Faris'i (26) tabancayla tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı.

ADANA'da kar maskeli Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18), bir cep telefonu dükkanında Abdülkadir el-Faris'i (26) tabancayla tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. El-Faris direnince rastgele ateş açıp kaçan şüphelilerden Sedat C. yakalandı. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde geçen yıl 28 Aralık'ta saat 21.00 sıralarında kar maskeli 2 kişi, Suriye uyruklu Abdülkadir el-Faris'in cep telefonu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris'i tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. El-Faris, şüpheliye engel olmak isterken arbede çıktı. Şüpheli, iş yerinde rastgele ateş açıp, yanındaki kişiyle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAR MASKELERİNİ ÇIKARINCA TESPİT EDİLDİLER

İhbar üzerine adrese gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkaran şüphelilerin 'kasten yaralama' suçundan kaydı olan Sedat C. ile Bayram A. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C., geçen hafta evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A. ise bulunamadı.

'BECEREMEYİNCE KAÇTIK' DEDİ

Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkanına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayram A.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

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Bayram, Soygun, Silah, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEP TELEFONU DÜKKANINDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika
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