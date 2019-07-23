Cep telefonu gasbına gözaltı
1 saat önce
Samsun'da cep telefonu gasbına karıştığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
'da cep telefonu gasbına karıştığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi Sahil Yolu
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.(16) adlı çocuğun cep telefonu gasp edildi. Gazi Polis Merkezi
ekipleri olayla ilgili 20 yaşındaki H.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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