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Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar - Son Dakika

Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar

25.11.2021 11:00
Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar

Iğdır'da cep telefonu hatlarının çekmediği Pınarbaşı köyünde yaşayanlar, görüşme yapabilmek için şebeke sorununun olmadığı dağa çıkıyor.

Iğdır'da cep telefonu hatlarının çekmediği Pınarbaşı köyünde yaşayanlar, görüşme yapabilmek için şebeke sorununun olmadığı dağa çıkıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 72 haneli, 290 nüfuslu köyün sakinleri, şebeke sorunu nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor.

Dağ yamacında belli bir mesafe çıktıktan sonra cep telefonuyla konuşabilen köylüler, bu mevsimde kurt ve ayı tehlikesine karşı yüksek kesimlere yalnız gitmiyor.

Gençlerin yaklaşık yarım saat yürüyerek çıkabildiği dağlık alana, yaşlılar daha fazla zamanda ulaşabiliyor.

"Tehlikeli olduğu için minareye çıkmaları yasaklandı"

Köy muhtarı Mecit Arga, AA muhabirine, köylerinde şebekenin çekmemesi nedeniyle yıllardır cep telefonuyla konuşmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Daha önce cami minaresine çıkarak görüşme yaptıklarını ifade eden Arga, şöyle konuştu:

"Bütün köylü olarak tek isteğimiz bir baz istasyonudur. Yaz aylarında yüksek kesimli bölgelere çıkarak görüşme gerçekleştiriyorduk. Kışın da caminin minaresine çıkıyorduk fakat imam tehlikeli olacağını düşündüğünden artık bize müsaade etmiyor. Hocam haklı gerçekten de minareye çıkmak tehlikeli oluyor. Kış aylarında yırtıcı hayvanlar kurt, ayı, tehlikelisi oluyor, ayrıca tipide, karda tek çıkmak da ayrı bir risktir. Bu nedenle kim telefon görüşmesi yapmak isterse, komşusundan akrabasından destek alıyor. Yani telefon görüşmesi yapmak isteyen yanına birkaç kişi alarak köyün yüksek kesimine çıkarak görüşme sağlıyor."

GSM firmalarıyla da konuyu paylaştıklarını anlatan Arga, yaşlıların telefon görüşmesi için dağa çıkmakta zorlandığını ve soruna çözüm bulunmasını istedi.

Hanım Arga, köylerinin içinde hiçbir şekilde şebeke çekmediğini, telefonla konuşmak için farklı arayışlarda bulunduklarını anlattı.

Sadece köyün çok yüksek kesimlerinde şebekenin çektiğine işaret eden Arga, "Biz gençler olarak yukarılara çıkıp görüşmelerimizi sağlıyoruz ama yaşlılar için bu durum çok zor. Köydeki yaşlılarımız gurbetteki akrabalarıyla, çocuklarıyla telefon görüşmeleri sağlayamıyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Şehriban Şeşen, okuduğunu ve tatil günlerinde köye geldiğini anlatarak, "Tatil günlerinde köye döndüğümde araba arıza yapsa, yolda kalsam ailemi arayıp bilgi veremiyorum hatta geçenlerde servis geç kaldığı için, çok geç saatlerde köye gelebildim ama ailem babam bana bir türlü ulaşamadı. Gece yarısı köye geldim ve ailem çok korkmuştu." ifadelerini kullandı.

Tatil, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar - Son Dakika


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