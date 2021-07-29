Cep telefonu hırsızı çalıntı motosikletle yakayı ele verdi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden iki adet cep telefonu çalan hırsız çalıntı motosikletle gezerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde bulunan bir evden iki adet cep telefonu hırsızlığı meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kamera görüntülerinden şüphelinin daha önceden birçok hırsızlık suçundan kaydı olan Y.Ç olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakın takibe alınan şüpheli şahıs Nazilli' de bulunan bir benzinlik istasyonundan çalıntı bir motosiklete yakıt aldığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Y.Ç Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN