Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerasında

6 saat önce

ADANA'da cep telefonu bayisine girerek 10 telefon çalan Mehmet İ. (39) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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ADANA'da cep telefonu bayisine girerek 10 telefon çalan Mehmet İ. (39) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İ. vitrin camını kırarak girdiği işyerinden 10 cep telefonu çaldı. Alarmın devreye girmesi üzerine, işyeri sahibi Ziya M., polisi aradı. Olay yerine giren Hırsızlık Büro ekipleri, şüpheli Mehmet İ.'yi kısa sürede çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı. Ayrıca Mehmet İ.'nin soygun sırasında başından hafif yaralandığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahmekece tutuklandı.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:53 Kaynak: DHA
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