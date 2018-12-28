Cep Telefonu Hırsızı Kameralara Yakalandı
1 saat önce
YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının cep telefonunu çalan Suriye uyruklu S.E. (24), yakalandı.
YALOVA'nın Çiftlikköy
ilçesinde, bir kadının cep telefonunu çalan Suriye
uyruklu S.E. (24), yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin daha sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonu kurcalaması da dolmuş kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün Barbaros Bulvarı
'nda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.E. (24), yolda yürüyen D.K.'nin elindeki telefonu çalarak kaçtı. D.K. durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis
yaptığı çalışmaların ardından düzenlediği operasyonla S.E.'yi aynı bulvarda yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Telefon ise polis tarafından sahibine teslim edildi.
OLAY KAMERADA
S.E.'nin kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına kaydedilirken, telefonu çaldıktan sonra bindiği dolmuşta telefonu kurcalaması da an be an dolmuştaki kameralar tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:47 Kaynak: DHA
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