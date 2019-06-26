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Cep telefonu hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

14 dakika önce

Samsun'da gece yarısı park halindeki otomobilin camını kırıp içinden cep telefonunu çalan hırsız, kent güvenlik sistemi kameraları sayesinde polisin yaptığı takip sonucu kısa sürede yakalandı.

Cep telefonu hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı, System.String[]
Samsun'da gece yarısı park halindeki otomobilin camını kırıp içinden cep telefonunu çalan hırsız, kent güvenlik sistemi kameraları sayesinde polisin yaptığı takip sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı Halk Kütüphanesi otopark alanında gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. F.T. (31) otomobilini park edip iskeleye gittikten yarım saat sonra geri geldiğinde aracının arka sağ kelebek camının kırık olduğunu gördü. Araçta bulunan cep telefonunun çalındığını fark eden F.T., polise şikayette bulundu. Polis bölgede bulunan bütün kent güvenlik sistemi kameralarının görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin yerini tespit ederek ekiplere bildirdi.

Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren V.Ç.'yi (31) kısa sürede çalıntı cep telefonu ile birlikte yakaladı. Cezaevinden izinli çıktığı ileri sürülen ve üzerinde bıçak ele geçen V.Ç., Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:49 Kaynak: İHA
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