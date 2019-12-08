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Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı yapan 1 şüpheli çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakalandı.

Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı yapan 1 şüpheli çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ile Mahalle Bekçilerinin açıktan telefon hırsızlığı yapan şahsı, Alaybey mahallesinde çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakaladı.


Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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