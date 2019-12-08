Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı yapan 1 şüpheli çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ile Mahalle Bekçilerinin açıktan telefon hırsızlığı yapan şahsı, Alaybey mahallesinde çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakaladı.



Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP