Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi - Son Dakika

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6 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte parkta oturan Gökhan Ö.'nün yanına yaklaşan bir kişi cep telefonunu istedi. Ancak Gökhan Ö. olumsuz yanıt verdi.

TELEFONU ALIP KAÇTI

Bu kişi, Gökhan Ö.'nün kucağındaki cep telefonunu alarak kaçtı. Gökhan Ö., arkadaşıyla birlikte şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu, ancak başarılı olamadı. Gökhan Ö.'nün ihbarı üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DÖVMELERİNDEN YAKALANDI

Ekipler, yaptığı araştırma sonucu şüphelinin, boynunda gül ve parmaklarında "Ahmet Asaf" dövmesi olan, benzer suçlardan kaydı bulunan Baran T. olduğunu saptadı. Şüpheli, adresine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Baran T.'nin olayı planlamadığını, cep telefonunu görünce birden alıp kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 700 TL karşılığında sattığı belirlenen cep telefonu ise bulunup sahibine teslim edildi.