Cep telefonu hırsızının Alman kimliğini satın alıp Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Cep telefonu hırsızının Alman kimliğini satın alıp Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı

02.06.2022 11:24
Cep telefonu hırsızının Alman kimliğini satın alıp Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde girdiği telefoncu dükkanında tezgahta bulunan bir cep telefonunu çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin, Hollanda'da Alman vatandaşı olan bir kişinin kimliğini satın alıp Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde girdiği telefoncu dükkanında tezgahta bulunan bir cep telefonunu çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin, Hollanda'da Alman vatandaşı olan bir kişinin kimliğini satın alıp Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Tutuklanan şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor.

Olay, Atatürk Caddesinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuya müşteri gibi giren kimliği belirsiz şahıs satış elemanının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Telefonun çalındığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin izine ulaşarak Konya'ya gittiğini tespit etti. Konya'da asayiş ekipleri ile ortaklaşa yürütülen çalışma sonrasında yakalanan şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Kulu polisine teslim edilen şüphelinin üzerinde H.B. ismine ait Alman kimliği çıktı. linin üzerinde H.B. ismine ait Alman kimliği çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üzerinde çıkan kimliği Alman vatandaşı bir kişiden satın almış

Hırsızlık şüphelisinin serbest bırakılmasının ardından çok amaçlı soruşturma ve araştırma yapıldı. Bunun sonucunda yeni gelişmelerin meydana gelmesi ve Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde şahsın kimlik bilgilerinin farklı bir Alman vatandaşına ait olabileceği değerlendirildi. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli şahıs tekrar gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın Hollanda'da Alman vatandaşı olan bir şahıstan kimliğini satın aldığı ve bu kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Tutuklama talebiyle tekrar mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak Konya'ya cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şahsın kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Şüpheli şahsın, telefonu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, müşteri kılığında dükkana gelen şahsın satış elemanının dalgınlığından faydalanarak tezgah üzerindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alıp cebine koyduğu görülüyor. Daha sonra şahıs satış elemanıyla müşteri gibi konuşmaya devam ediyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

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