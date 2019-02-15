Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

30 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir kadının cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir kadının cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde bir giyim mağazası işleten İsa Bilir, dün dükkanında masanın üzerine bıraktığı cep telefonunu bulamayınca iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde müşteri gibi gelen bir kadının masadaki telefonu aldığını fark eden Bilir, polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüpheli kadının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kucağında çocuğu ile mağazaya gelen kadının, alışveriş yapma bahanesiyle etrafa bir süre baktıktan sonra masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alması ve çantasına koyması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Şehzadeler, Manisa, Güncel
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