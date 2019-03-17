Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerindeki telefon hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerindeki telefon hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde cep telefonu satışı yapan iş yerine gelen şüpheli, cep telefonu almak istediğini söyledi.

Beğendiği ürünü incelerken vitrinden başka bir cep telefonunu alıp cebine koyan şüpheli, iş yerindeki yoğunluktan faydalanarak dükkandan uzaklaştı.

Bir müşterinin çalınan cep telefonu modelinden istemesi üzerine ürünü bulamayan işletmeci, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi.

Cep telefonunun çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.


Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:16 Kaynak: AA

Darıca, Kocaeli, Güncel
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