Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki el çabukluğuyla telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki el çabukluğuyla telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.


Alınan bilgilere göre olay, Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen iki şüpheli, telefon almak istediklerini ifade ederek, satıcıyı oyalamaya başladı. İşyerinde çalışan Sinan Çağatay da, tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını incelemeleri için şüphelilere verdi. Şüphelilerden biri, incelemek için aldığı cep telefonunu, çalışanın dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla cebine attı.


Daha sonra farklı telefonları inceleye şüpheliler, cep telefonu satın almadan dükkandan ayrıldı. İşyeri çalışanı Çağatay, tezgahtaki cep telefonlarını saydığı sırada birinin olmadığını fark etti. Çağatay, daha sonra durumu ilk önce iş yeri sahibi Muhammet Fatih Başdamar'a anlattı. Başdamar da güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızlık olayını polise bildirdi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Mecidiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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