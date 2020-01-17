Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) hırsızlık şüphelisinin cep telefonunu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) hırsızlık şüphelisinin cep telefonunu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AŞTİ'de bir lokantada çalışan Y.K. tuvalete giderken, telefonunu girişte bulunan bir masanın altına bıraktı.

Y.K, tuvaletten çıktıktan sonra masanın altında telefonunu bulamayınca çalındığını anladı ve durumu polise bildirdi.

Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, Y.K. tuvalete girdikten sonra etrafı kontrol ettiği daha sonra masanın altından telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı
Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 03:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]