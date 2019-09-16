Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Ekipler, belirlenen güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyerek yankesicilik yöntemiyle Ö.P'nin montundan cep telefonunu çalan şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti.

Mersin 'de minibüs durağında bekleyen bir kadının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Fatih Bulut, fenomen olan Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı için Hüseyin Akan'la anlaşma sağladı