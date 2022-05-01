Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

01.05.2022 18:52

Son dakika haberler... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs boş cep telefonu kutusu ile dolu cep telefonu kutusunu değiştirerek, 4 bin 500 TL'lik cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs boş cep telefonu kutusu ile dolu cep telefonu kutusunu değiştirerek, 4 bin 500 TL'lik cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana gelen olayda işletme sahibi Kemal Aygün kısa süreliğine telefoncu dükkanını oğluna emanet etti. Cep telefonu dükkanına müşteri gibi giren şahıs elindeki boş kutu ile dolu kutuyu küçük yaştaki çocuğun dalgınlığından istifade ederek yer değiştirdi. Yaşanan hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken işletme sahibi Kemal Aygün, 4 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun çalındığını ifade etti. İş yeri sahibi Aygün güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek şikayetçi olduğunu söyledi.

(İlker Uyar/İHA)

Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika


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