Cep telefonu hırsızlığı zanlısı yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da, girdiği iş yerinden cep telefonu çalan şahıs polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerine müşteri gibi giren M.O., masanın üzerinde bulunan 1 adet cep telefonunu çaldı. Olayı güvenlik kamerası kayıtlarından fark eden iş yeri sahibi, polise şikayette bulundu. Kamera kayıtlarından da faydalanan ve çalışma başlatan Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.O.'yu Zafertepe Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde çaldığı telefonla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Kamera kayıtlarından şahsın, iş yerinde bir süre keşif yaptıktan sonra masa üzerindeki telefonu inceliyor. Şahıs, daha sonra incelediği 4 bin 900 TL değerindeki cep telefonu cebine koyarak hızla iş yerinden ayrılıyor.



M.O., Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA