Cep Telefonu Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da bir iş yerinden 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir iş yerinden 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, İlkadım ilçesinin Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir börekçi dükkanından 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen E.R.P. (19), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan E.R.P., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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