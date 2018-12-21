Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Hırsızlığına Adli Kontrol

Cep Telefonu Hırsızlığına Adli Kontrol

56 dakika önce

Samsun'da bir iş yerinden 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cep Telefonu Hırsızlığına Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da bir iş yerinden 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinin Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir börekçi dükkanından 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen E.R.P. (19), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan E.R.P., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü Trump, "Suriye'den Çekiliyoruz" Talimatını Erdoğan'la Konuştuğu Esnada Vermiş

Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı Antalya Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:21:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Hırsızlığına Adli Kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]