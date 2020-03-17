Cep telefonu hırsızlığından 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonu hırsızlığından 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Cep telefonu hırsızlığından 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'de bir kasap tezgahında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karışan 1 şüpheli tutuklandı.

Cep telefonu hırsızlığından 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de bir kasap tezgahında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karışan 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İbrahimpaşa Mahallesinde bulunan bir kasapta tezgah üzerinde bulunan cep telefonu çalınmasıyla ilgili olarak polis ekipleri yaptığı çalışma sonrasında S.M. ve E.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.M. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
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