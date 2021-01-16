Cep telefonu ile tabletlere dezenfektan dökmek arızaya neden oluyor - Son Dakika

Cep telefonu ile tabletlere dezenfektan dökmek arızaya neden oluyor

Cep telefonu ile tabletlere dezenfektan dökmek arızaya neden oluyor
Son Güncelleme: 16.01.2021 09:28

CEP telefonu ile tabletlere dezenfekte ve kolonya dökülerek temizlenmesi bir çok arızayı da beraberinde getiriyor.

CEP telefonu ile tabletlere dezenfekte ve kolonya dökülerek temizlenmesi bir çok arızayı da beraberinde getiriyor. Cep telefonu tamircisi Ahmet Özel, günde 5-10 tane sıvı teması ve fazla şarj edilmesinden kaynaklanan arızalarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Cihazların üzerine dezenfektan ve kolonya döktüğümüz zaman sıvı temasına neden olur. Dezenfektanı bir peçeteye döküp, arkasını ve kenarlarını silmemiz yeterli dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında akşam ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları cep telefonu ve tabletlerin kullanım sürelerini arttırdı. Bununla birlikte cep telefonu ve tabletlere uygulanan yanlış dezenfekte yöntemleri de bir çok arızaya neden oldu. Eskişehir'de cep telefonu tamircisi olan Ahmet Özel, sıvı teması ve fazla şarj edilmesinden kaynaklanan şarj soketi arızalarında son günler büyük artış olduğunu söyledi. Cep telefonu ve tabletlerin üzerine kolonya ve dezenfektan dökülmesinin cihazlara büyük zarar verdiğini ifade eden Özel, "Telefon ve tabletlerin üzerine dezenfektan ve kolonyayı kesinlikle dökmememiz gerekiyor. Cihazların üzerine dezenfektan ve kolonya döktüğümüz zaman sıvı temasına neden olur. Dezenfektanı bir peçeteye döküp, arkasını ve kenarlarını silmemiz yeterli olur. Günde 5-10 adet sıvı temaslı arıza yapmış cep telefonu ve tablet geliyor. ya üzerine kolonya dökmüş ya da dezenfektan sıkmış. Dezenfektanı doğrudan telefonun üzerine döktüğünde o sıvı telefonun içine her türlü girer dedi.

'3 BİN LİRAYA KADAR MASRAF ÇIKIYOR'

Tüm telefonların su geçirebilir olduğunu anlatan Özel, "Üzerine hiçbir şey dökmeyin. Dezenfektan içerisinde madde alkol bazlı olduğu için telefonun içine girdiğinde ekrana zarar veriyor. Aynı zamanda bataryasını da bozuyor. Sıvı teması nedeniyle arızalanan cep telefonu ya da tabletlerin tamiri için 500 lira ile 3 bin lira arasında masraf çıkabiliyor. Kısıtlamalar nedeniyle evlerinde uzun zaman geçiriyor. Evde kaldıkları süre uzun olunca cep telefonu ve tabletleri ile çok fazla vakit geçiriyorlar. EBA'dan dolayı telefonlar çocukların elinde. Çok kullanımdan dolayı şarj soketini kıran çok oluyor şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cep telefonu ile tabletlere dezenfektan dökmek arızaya neden oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cep telefonu ile tabletlere dezenfektan dökmek arızaya neden oluyor - Son Dakika
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