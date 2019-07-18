Son Dakika Haberleri: Cep telefonu ile tehdit eden 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cep telefonu ile tehdit eden 1 kişi tutuklandı

2 saat önce

Nevşehir'de telefon ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Cep telefonu ile tehdit eden 1 kişi tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de telefon ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis merkezi amirliğine müracaat eden H.E.'nin kendisine cep telefonu ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderen A.Ç.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat sonrasında şüpheli A.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, hakaret etmek suçlarında tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
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