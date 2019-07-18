Cep telefonu ile tehdit eden 1 kişi tutuklandı
2 saat önce
Nevşehir'de telefon ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
'de telefon ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kale
Şehit İsmail Arslan Polis
merkezi amirliğine müracaat eden H.E.'nin kendisine cep telefonu ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderen A.Ç.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından verilen talimat sonrasında şüpheli A.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, hakaret etmek suçlarında tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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