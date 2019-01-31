Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Kaçakçıları Yakalandı

Cep Telefonu Kaçakçıları Yakalandı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda cep telefonu başta olmak üzere kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 11 şahıs gözaltına alındı.

Cep Telefonu Kaçakçıları Yakalandı, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda cep telefonu başta olmak üzere kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 11 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtd ısından kaçak yollarla getirdikleri cep telefonlarını piyasaya süren daha önceden adresleri tespit edilerek takibe alınan şahıslara yönelik 12 ayrı işyeri ve eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda 75 adet piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet eski telefonların İMEİ kodunu yeni kaçak telefonlara kopyalayan BOX cihazı ile laptop bilgisayar ve harici harddiskler ele geçirildi. Şahısların işyerlerinde ayrıca 15 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile yine kaçak yollardan yurda sokulan satışı yasak olan 19 adet cinsel içerikli likitide şurubu ele geçirildi.

Operasyon sonrasında 10'u Suriye uyruklu olan, H.A., M.M., A.G., M.Ç., A.A., M.A., A.M., A.E., M.H., A.K . ve S.K. adlı 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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