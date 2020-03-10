Cep telefonu kamerasına yansıyan cinayetin sanığına indirimle 18 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cep telefonu kamerasına yansıyan cinayetin sanığına indirimle 18 yıl hapis - Son Dakika

Cep telefonu kamerasına yansıyan cinayetin sanığına indirimle 18 yıl hapis

6 saat önce

KARAMAN'da, evinin karşısında koyun otlatmak için arazi kiralayan Mikail Duran'ı (30) hayvan otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle vurarak, öldüren Bekir Kadıoğlu (48), 'kasten adam öldürmek'ten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan cinayetin sanığına indirimle 18 yıl hapis, System.String[]

KARAMAN'da, evinin karşısında koyun otlatmak için arazi kiralayan Mikail Duran'ı (30) hayvan otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle vurarak, öldüren Bekir Kadıoğlu (48), 'kasten adam öldürmek'ten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kadıoğlu'nun cezası, suçu ağır tahrik altında işlediği ve mahkemedeki 'iyi hali' gerekçesiyle 18 yıl 2 aya indirildi. Dava sürecinde Mikail Duran'ın, öldürülme anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Olay, 4 Mart 2019'da, Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'a, "Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim" dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Aile fertlerinin de karışması üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfekle Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mikail Dural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde yakalayıp, gözaltına alındı. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'nun evini taş yağmuruna tuttu. Bunun üzerine Kadıoğlu'nun eşi ve çocukları güvenlik güçleri tarafından evden çıkarıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Kadıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KATİLİNİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETMİŞ

Öte yandan cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mikail Dural'ın, kendisine ait cep telefonunun kamerasıyla öldürülme anını kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, her iki aileden fertlerin kavgasını çeken Dural'ın, av tüfeği ile kendisine yaklaşan Bekir Kadıoğlu'na 'Sık ulan, sık ulan hadi' dediği duyulurken, Kadıoğlu'nun da tüfeği ateşleyip, Mikail Dural'ı vurduğu görülüyor.

'ÜZGÜNÜM, PİŞMANIM'

Tutuklu sanık Bekir Kadıoğlu, karar duruşmasında, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan hakim karşısına çıkarıldı. Savunmasında pişman olduğunu ve üzüntü duyduğunu belirten Kadıoğlu, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, böyle bir olay yaşanmasını kesinlikle istemezdim. Mikail Dural beni o dönemde tehdit etmişti. Daha sonra Mikail Dural'ın yakınları evimin önünde eşimi ve kızımı dövdüler. Ben de eşimi ve kızımı kurtarmak için evdeki av tüfeğiyle yanlarına koştum. Bu sırada Mikail Dural 'Vur lan, hadi sık' diyerek beni tahrik etti. Korkutmak için Mikail Dural'ın yan tarafına ateş ettim. Mikail Dural defalarca ateş etmemi söyledi. Korkutmak için açtığım ateş sonucu Mikail Dural hayatını kaybetti. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım" dedi.

'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Bekir Kadıoğlu'nu önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Kadıoğlu'nun cezası, suçu ağır tahrik altında işlediği ve mahkemedeki 'iyi hali' gerekçesiyle 18 yıl 2 aya indirildi.

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Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:51 Kaynak: DHA
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