Son Dakika Haberleri: Cep Telefonu Kapkaççısı Yakalandı

Cep Telefonu Kapkaççısı Yakalandı

1 saat önce

ADAPAZARI'nda kapılarını çaldığı kadınların, "Beni tanıyor" diyerek eşlerini arattığı cep telefonlarını, alıp kaçan C.Ç.(41) yakalandı.

Cep Telefonu Kapkaççısı Yakalandı, System.String[]
ADAPAZARI'nda kapılarını çaldığı kadınların, "Beni tanıyor" diyerek eşlerini arattığı cep telefonlarını, alıp kaçan C.Ç.(41) yakalandı.

Adapazarı'nda aynı yöntemle yaşanan hırsızlık olaylarının ardından  Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin C.Ç. olduğu belirlendi. Polis peşine düştüğü şüpheliyi, aracında yakaldı. Hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunan C.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

C.Ç.'nin kapılarını çaldığı kadınlara, farklı nedenlerle yardım etmek için geldiğini söylediği, güven sağlamak için "Beni tanıyor" diyerek eşlerini arattığı sırada cep telefonları alıp kaçtığı öğrenildi.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

Sakarya, Adapazarı, Güncel
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