Son Dakika Haberleri: Cep telefonu kullanan 5 bin sürücüye ceza
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Cep telefonu kullanan 5 bin sürücüye ceza

1 saat önce

Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 5 bin 457 sürücüye idari para cezası kesildi.

Cep telefonu kullanan 5 bin sürücüye ceza, System.String[]

Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 5 bin 457 sürücüye idari para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sinyalizasyon sistemine uymama ve cep telefonu kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 4-5 Eylül'de sivil ekiplerin de katılımıyla özel denetim gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 78 bin 761 araç ve sürücüsü denetlendi.

Kırmızı ışık ihlali yapan 11 bin 822 ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 5 bin 457 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kontroller sonucu 928 araç trafikten men edildi, 42 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Ekiplerce tespit edilen 26 bin 323 trafik kural ihlaliyle ilgili cezai işlem uygulandı.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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