Son Dakika Haberleri: Cep telefonu kullanan motosikletli trafikte tehlike saçtı
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Cep telefonu kullanan motosikletli trafikte tehlike saçtı

36 dakika önce

AVCILAR'da motosiklet kullanırken, aynı zamanda telefonla konuşan sürücüyü görenler şaşırdı.

Cep telefonu kullanan motosikletli trafikte tehlike saçtı, System.String[]
AVCILAR'da motosiklet kullanırken, aynı zamanda telefonla konuşan sürücüyü görenler şaşırdı. Merkez Mahallesi'ndeki Denizköşkler Caddesi'nde kasksız olarak motosiklet kullanan sürücü, bir ara sol eline aldığı cep telefonunuyla  konuşmaya başladı. Diğer eliyle motosikletin gidonunu tutan sürücü, hem kendi  ve hem de diğer sürücülerin  canını tehlikeye attı.  Konuşmasına bir süre devam eden sürücü, daha sonra gözden kayboldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:41 Kaynak: DHA
Merkez, Güncel
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