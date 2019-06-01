Cep telefonu kullanan motosikletli trafikte tehlike saçtı
36 dakika önce
AVCILAR'da motosiklet kullanırken, aynı zamanda telefonla konuşan sürücüyü görenler şaşırdı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:41 Kaynak: DHA
AVCILAR'da motosiklet kullanırken, aynı zamanda telefonla konuşan sürücüyü görenler şaşırdı. Merkez
Mahallesi'ndeki Denizköşkler Caddesi'nde kasksız olarak motosiklet kullanan sürücü, bir ara sol eline aldığı cep telefonunuyla konuşmaya başladı. Diğer eliyle motosikletin gidonunu tutan sürücü, hem kendi ve hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Konuşmasına bir süre devam eden sürücü, daha sonra gözden kayboldu.
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