Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü - Son Dakika
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Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü

6 saat önce

Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksit sayısını 6'dan 3'e indiren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü, System.String[]

Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksit sayısını 6'dan 3'e indiren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.


Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre taksi sayıları 3 bin 500 Türk lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında ise taksit sayısı 18 ay olarak uygulanmaya devam edecek. - İSTANBUL

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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