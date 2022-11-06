Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi

Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliği yaptı.

DENETİMLERİN ETKİNLİĞİ ARTIRILDI

BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı.

MUAFİYET KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR

1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor.

YILLIK ORTALAMA 35 BİN TELEFON ELE GEÇİRİLİYOR

3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor. Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor.