Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi

06.11.2022 12:17

Yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliği yaptı.

DENETİMLERİN ETKİNLİĞİ ARTIRILDI

BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı.

MUAFİYET KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR

1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor.

YILLIK ORTALAMA 35 BİN TELEFON ELE GEÇİRİLİYOR

3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor. Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Değişen iklim koşullarına karşı üreticilerimiz desteklenmelidir' TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Değişen iklim koşullarına karşı üreticilerimiz desteklenmelidir' Erdoğan Toprak: Türkiye Hiçbir Ülkenin Erişemeyeceği Sefalet Rekorunun Sahibi Erdoğan Toprak: Türkiye Hiçbir Ülkenin Erişemeyeceği Sefalet Rekorunun Sahibi

Ticaret Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:34 44. İstanbul Maratonu'nda Etiyopyalı Sechale Dalasa ile Kenyalı Robert Kipkemboi ipi göğüsleyen atletler oldu
11:32 Mustafa Sandal'ı şaşkına çeviren kalabalık: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi
11:31 Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:08 Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı kaldırıldı
11:06 Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir
10:48 Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi
10:43 PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:27 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar
10:22 Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
10:19 Yargıtay emsal kararı açıkladı! Aracının kilometresini düşüren şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 12:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement