Cep telefonu üzerinden dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika

ANKARA'da telefonda kendisini banka müşteri temsilcisi olarak tanıttığı A.A.'nın cep telefonuna uzaktan erişim sağlayıp, mobil bankacılık şifrelerini ele geçirerek, hesaplarındaki parayı farklı hesaplara aktaran şüpheli ve 3 arkadaşı tutuklandı.

Başkent'te, A.A.'yı arayan şüpheli, kendisini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtıp, cep telefonunda virüs olduğunu, mobil banka hesaplarının ele geçirilebileceğini söyledi. Buna inanan A.A., şüphelinin isteği üzerine cep telefonuna uzaktan erişim programı yükledi. Program sayesinde A.A.'nın telefonuna erişim sağlayan şüpheli, mobil bankacılık şifrelerini ele geçirip, hesaplarındaki parayı 3 arkadaşının farklı hesaplarına aktardı. Dolandırıldığını anlayan A.A., polise şikayette bulundu. Polisin çalışması sonucu şüpheliler Ç.H, Y.Y, F.Y. ve H.K. İstanbul ve Van'da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.