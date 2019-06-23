Son Dakika Haberleri: Cep telefonu ve cüzdan hırsızlığı
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Cep telefonu ve cüzdan hırsızlığı

15 dakika önce

Adana'da semt pazarında 3 kadının çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı öne sürülen kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da semt pazarında 3 kadının çantasından cep telefonu ve cüzdan çaldığı öne sürülen kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.
Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki semt pazarında farklı tarihlerde alışveriş yapan Şükran G, Sümeyye C. ve Zeynep D, çantalarındaki cep telefonu ve cüzdanlarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.
Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek semt pazarında tedbir aldı.
Ekipler, Nazlı Ayşe K. (46) olduğu tespit edilen kadını semt pazarında gezerken yakaladı.
Hırsızlıktan suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cep telefonu ve cüzdan hırsızlığı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:38 Kaynak: AA
Barbaros Mahallesi, Adana, Güncel
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